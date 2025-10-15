Vogtländer wird Ehrenmitglied bei europäischen Wanderern

Rolf Ebert (79) aus Schönlind bei Markneukirchen ist eine Schlüsselfigur beim Wandern im Vogtland, in Deutschland und international. Er erhielt eine Ehrung, die kein anderer lebender Deutscher hat.

Den Vogtländer Rolf Ebert haut so schnell nichts um. Doch die Nachricht in diesem Jahr war für den 79-Jährigen aus Schönlind bei Markneukirchen eine große Überraschung, die er erstmal verdauen musste: Als einziger lebender Deutscher ist er zum Ehrenmitglied der Europäischen Wandervereinigung (EWV) ernannt worden. Für Ebert, von 2002 bis...