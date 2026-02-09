MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Catgut GmbH im Gewerbepark Markneukirchen. Die auf chirurgisches Nahtmaterial spezialisierte Firma gibt es seit 1906.
Die Catgut GmbH im Gewerbepark Markneukirchen. Die auf chirurgisches Nahtmaterial spezialisierte Firma gibt es seit 1906. Bild: Johannes Schmidt
Der langjährige Catgut-Inhaber Norman Brückner (rechts) übergab 2015 den Staffelstab an Dieter Pfortner und seine Tochter Tina Riedel. Die Familie Pfortner/Riedel blieb bis 2023 im Unternehmen.
Der langjährige Catgut-Inhaber Norman Brückner (rechts) übergab 2015 den Staffelstab an Dieter Pfortner und seine Tochter Tina Riedel. Die Familie Pfortner/Riedel blieb bis 2023 im Unternehmen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) sieht bei der Catgut kaum Interventionsmöglichkeiten.
Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) sieht bei der Catgut kaum Interventionsmöglichkeiten. Bild: Johannes Schmidt
Die Catgut GmbH im Gewerbepark Markneukirchen. Die auf chirurgisches Nahtmaterial spezialisierte Firma gibt es seit 1906.
Die Catgut GmbH im Gewerbepark Markneukirchen. Die auf chirurgisches Nahtmaterial spezialisierte Firma gibt es seit 1906. Bild: Johannes Schmidt
Der langjährige Catgut-Inhaber Norman Brückner (rechts) übergab 2015 den Staffelstab an Dieter Pfortner und seine Tochter Tina Riedel. Die Familie Pfortner/Riedel blieb bis 2023 im Unternehmen.
Der langjährige Catgut-Inhaber Norman Brückner (rechts) übergab 2015 den Staffelstab an Dieter Pfortner und seine Tochter Tina Riedel. Die Familie Pfortner/Riedel blieb bis 2023 im Unternehmen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) sieht bei der Catgut kaum Interventionsmöglichkeiten.
Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) sieht bei der Catgut kaum Interventionsmöglichkeiten. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Vogtländische Firma nach 120 Jahren vor dem Aus
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Catgut in Markneukirchen, Spezialist für chirurgisches Nahtmaterial, droht die Schließung. Was die Firmeninhaber dazu zu sagen haben und welche Einschätzung der Bürgermeister trifft.

Eine der prägenden Firmen Markneukirchens könnte es bald nicht mehr geben. Die Catgut GmbH, spezialisiert auf die Herstellung chirurgischer Nahtmaterialien, steht vor dem Aus. „Ich gehe davon aus, dass die Messen gelesen sind“, erklärte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) in öffentlicher Stadtratssitzung. Nach seinen Informationen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 09.02.2026 | 17:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
08.02.2026
2 min.
Markneukirchen bringt zwei Straßenbauvorhaben auf den Weg
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Markneukirchen wird grundhaft ausgebaut.
In Markneukirchen sind dieses Jahr die Johann-Sebastian-Bach-Straße und die Siedlung Platten große Investitionen. Beide Bauvorhaben blieben zur Vergabe im Stadtrat unter den Kostenschätzungen.
Ronny Hager
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
21.01.2026
1 min.
72.000 Euro unter geplanten Kosten: Neue Heizung für Schule im Vogtland
Das Gymnasium Markneukirchen erhält eine neue Heizung.
Nach langen Vorbereitungen wird das Gymnasium Markneukirchen energetisch saniert. Wohin zwei große Baulose gehen.
Ronny Hager
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
Mehr Artikel