Vogtländische Firma nach 120 Jahren vor dem Aus

Der Catgut in Markneukirchen, Spezialist für chirurgisches Nahtmaterial, droht die Schließung. Was die Firmeninhaber dazu zu sagen haben und welche Einschätzung der Bürgermeister trifft.

Eine der prägenden Firmen Markneukirchens könnte es bald nicht mehr geben. Die Catgut GmbH, spezialisiert auf die Herstellung chirurgischer Nahtmaterialien, steht vor dem Aus. „Ich gehe davon aus, dass die Messen gelesen sind“, erklärte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) in öffentlicher Stadtratssitzung. Nach seinen Informationen... Eine der prägenden Firmen Markneukirchens könnte es bald nicht mehr geben. Die Catgut GmbH, spezialisiert auf die Herstellung chirurgischer Nahtmaterialien, steht vor dem Aus. „Ich gehe davon aus, dass die Messen gelesen sind“, erklärte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) in öffentlicher Stadtratssitzung. Nach seinen Informationen...