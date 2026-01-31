MENÜ
Bild: Vogtl. Gebirgs- und Wanderverein
Oberes Vogtland
Vogtländische Winterwandertage starten am Mittwoch
Redakteur
Von Tino Beyer
Zehn Touren hat der Vogtländische Wanderverband organisiert.

Vom 4. bis 8. Februar organisiert der Vogtländische Wanderverband mit seinen Mitgliedsvereinen die dritte Auflage der Vogtländischen Winterwandertage. Für die Touren sind Anmeldungen erforderlich beziehungsweise erwünscht. „Wir freuen uns, dass wir diesmal zehn Wanderungen zur Auswahl haben“, so Kathrin Hager vom Vogtländischen...
