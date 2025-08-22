Vogtland: Bürgermeister nimmt sich Müllsünder zur Brust

„Es sieht furchtbar aus“, sagt Markneukirchens Rathaus-Chef Toni Meinel über die Container-Standorte in der Innenstadt oder im Neubaugebiet. Er hat selbst Autofahrer beim illegalen Abladen ertappt.

Als ehemaliger Polizist hat Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) kein Problem mit klaren Ansagen, wenn es heikel wird. So erging es vor kurzem einem auswärtigen Fahrer mit Autokennzeichen aus Hessen. Der Mann lud kurzerhand drei, vier Säcke am Containerstandplatz Roter Markt in der Innenstadt aus und stellte sie einfach ab....