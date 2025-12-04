Vogtland: Neues Buch über Geschichte dies- und jenseits der Grenze

Oberes Vogtland
Werner Pöllmann ist Autor des nächsten Buches „Zwischen Hüben und Drüben“, herausgegeben vom Heimatverein Markneukirchen. Zu haben auch am Wochenende.
Wie war die historische Entwicklung dies- und jenseits der Grenze zwischen Sachsen und Böhmen? Welche besondere Ereignisse gab es, welche Verbindungen – und was trennte die Menschen? Diesen Fragen geht Historiker Werner Pöllmann in seiner vierbändigen Reihe „Zwischen Hüben und Drüben“ nach. Das zweite Buch ist jetzt erschienen – fast...
