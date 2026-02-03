MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ist in Markneukirchen passiert.
Ein Unfall ist in Markneukirchen passiert. Bild: benjaminnolte - stock.adobe.com/Symbolbild
Ein Unfall ist in Markneukirchen passiert.
Ein Unfall ist in Markneukirchen passiert. Bild: benjaminnolte - stock.adobe.com/Symbolbild
Oberes Vogtland
Vogtland: Opel kollidiert mit Baum
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 71-Jähriger ist am Montag bei Markneukirchen mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Was bislang bekannt ist.

Glück im Unglück hatte am Montagnachmittag ein 71-jähriger Opelfahrer im Oberen Vogtland. Offenbar hatte der Mann bereits gesundheitliche Schwierigkeiten, als er gegen 15 Uhr auf dem Sträßeler Berg im Markneukirchener Ortsteil Siebenbrunn unterwegs war. Deshalb kam das Fahrzeug wohl von der Straße ab. Der Mann streifte zwei Bäume und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
12.01.2026
1 min.
Markneukirchen: Holzofen ruft Feuerwehr auf den Plan
Die Feuerwehr Markneukirchen rückte am Sonntag zu eine Ofenverpuffung aus. (Symbolfoto)
Ein Brand störte die sonntägliche Mittagsruhe von Bewohnern der Breiten Straße in Markneukirchen.
Cornelia Henze
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
21.01.2026
1 min.
17-Jähriger bei Unfall im Oberen Vogtland verletzt
Bei einem Unfall in Breitenfeld wurde ein 17-Jähriger verletzt.
Der junge Mann war zu Fuß unterwegs. Als er in Breitenfeld eine Straße überqueren wollte, stieß er mit einem Auto zusammen. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel