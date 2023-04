Vollsperrung aufgehoben

Unterhermsgrün.

Das seit Februar unter Vollsperrung gebaute Teilstück der Kreisstraße 7853 von der B 92 in Richtung Unterhermsgrün (Dreihöf) nach Hundsgrün ist fertig und wurde am gestrigen Freitagnachmittag wieder für den der Verkehr freigegeben. Darüber informierte die Landkreisverwaltung. Neben dem Straßenbau wurden Durchlässe, Kanäle sowie Trinkwasser-, Elektro- und Telekommunikationsleitungen neu eingebaut. Die Verbindung von Unterhermsgrün nach Oberhermsgrün bleibt weiterhin gesperrt. Die Bauarbeiten dort laufen voraussichtlich noch bis Ende August, so das Landratsamt. (tb)