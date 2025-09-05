Vom Schornstein zum Schmuckstück: Adorfs neuer Viola-Park freigegeben

Aus einer Brache wurde seit 2023 der nun eröffnete Viola-Park: Der neue Willkommensplatz in der Innenstadt vereint Parkflächen, Stadtinfos und Spuren der Adorfer Geschichte.

Für Bauten in Deutschland gilt bisweilen ein Dreiklang: Es dauert länger, es wird teurer - und nicht fertig. Über den in Adorf eingeweihten Viola-Park lässt sich das nicht sagen. Sein Bau lag in der Zeit - und er wurde günstiger als die 1,4 Millionen Euro, die für die Neugestaltung angesetzt waren. Die Kosten liegen bei 1,1 Millionen Euro,...