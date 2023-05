Von Nachtbaden bis Summer Clubbing Night: Das bieten die Freibäder im oberen Vogtland

In der Region startet nächste Woche die Freibadsaison. Fünf Bäder gehen an den Start, Oelsnitz ist schon offen, in Triebel dauert es noch."Freie Presse" hat alle Fakten auf einen Blick.

