Heiko Spranger ist seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mühlental.
Heiko Spranger ist seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mühlental. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Wahl in Mühlental: Amtsinhaber einziger Kandidat
Redakteur
Von Ronny Hager
Wenn am 22. Februar in der Gemeinde der Bürgermeister gewählt wird, steht nur der Name von Amtsinhaber Heiko Spranger auf dem gelben Stimmzettel.

Zur Bürgermeisterwahl am 22. Februar in Mühlental geht nur Amtsinhaber Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ins Rennen. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Anne Knorr am Montagabend im Bürgerhaus Marieney. Der 55-Jährige strebt seine zweite Amtszeit von sieben Jahren als ehrenamtlicher...
