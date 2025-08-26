Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Waldbad in Adorf bleibt ab 28. August geschlossen.
Das Waldbad in Adorf bleibt ab 28. August geschlossen. Bild: Christian Schubert
Das Waldbad in Adorf bleibt ab 28. August geschlossen.
Das Waldbad in Adorf bleibt ab 28. August geschlossen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Waldbad Adorf beendet am Mittwoch die Saison
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der Wettervorhersage ab Donnerstag bleibt die Freizeitstätte geschlossen.

Das Waldbad Adorf hat am Mittwoch, 27. August, zum letzten Mal in dieser Sommersaison von 10 bis 19 Uhr geöffnet. „Ab 28. August bleibt das Bad geschlossen. Die Wettervorhersage für die darauffolgenden Tage lädt leider nicht zum Baden ein“, teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag auf der Homepage der Kommune mit. Mit dem Dank an alle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
19.08.2025
3 min.
Erfolgreiche Strategie: Tolles Bad und faire Preise sorgen für dickes Besucher-Plus in Adorf
Das Kinderbecken mit Rutsche im Adorfer Freibad.
Das Waldbad Adorf hat im „Freie Presse“-Preischeck die Nase vorn. Bürgermeister Rico Schmidt erklärt die erfolgreiche Entwicklung.
Tino Beyer
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
27.08.2025
4 min.
Ende des Dornröschenschlafs: Gaststätte im Vogtland vor Wiedereröffnung
Gastronom Horst-Jürgen Engel aus Bad Elster will künftig den „Rathskeller“ in Adorf betreiben. Geplant ist der Start zum 1. Oktober.
Neustart für die Gaststätte „Rathskeller“ im Adorfer Rathaus: Gastronom Horst-Jürgen Engel als Betreiber und die Stadt Adorf sind sich einig. Für den 1. Oktober ist die Eröffnung geplant. Was bis dahin geschehen muss.
Ronny Hager
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel