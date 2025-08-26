Waldbad Adorf beendet am Mittwoch die Saison

Wegen der Wettervorhersage ab Donnerstag bleibt die Freizeitstätte geschlossen.

Das Waldbad Adorf hat am Mittwoch, 27. August, zum letzten Mal in dieser Sommersaison von 10 bis 19 Uhr geöffnet. „Ab 28. August bleibt das Bad geschlossen. Die Wettervorhersage für die darauffolgenden Tage lädt leider nicht zum Baden ein“, teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag auf der Homepage der Kommune mit. Mit dem Dank an alle...