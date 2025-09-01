Warum bei dieser Hochzeit in Klingenthal gleich drei Menschen aufgeregt waren

Ein bekannter Klingenthaler traut sich: Claus und Petra Dunsch haben sich im Rathaus das Ja-Wort gegeben. Für Oberbürgermeisterin Judith Sandner war die Trauung ihre Premiere als Standesbeamtin.

Es hieße in Klingenthal „Eulen nach Athen tragen“, wenn es um Claus Dunsch geht. Es gibt wohl kaum jemanden in der Stadt, der ihn nicht kennt. Umgekehrt ist es genauso: Er ist ein Klingenthaler durch und durch. „Das ist meine Heimatstadt. Ich bin sozusagen auf dem Markplatz geboren, im Haus Nummer 1“, sagt der 77-Jährige.