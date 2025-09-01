Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Claus und Petra Dunsch haben sich im Klingenthaler Rathaus das Ja-Wort gegeben. Die Ringe brachte seine Enkelin Mia, die Schornsteinfegerin ist.
Claus und Petra Dunsch haben sich im Klingenthaler Rathaus das Ja-Wort gegeben. Die Ringe brachte seine Enkelin Mia, die Schornsteinfegerin ist. Bild: Eckhard Sommer
Claus und Petra Dunsch haben sich im Klingenthaler Rathaus das Ja-Wort gegeben. Die Ringe brachte seine Enkelin Mia, die Schornsteinfegerin ist.
Claus und Petra Dunsch haben sich im Klingenthaler Rathaus das Ja-Wort gegeben. Die Ringe brachte seine Enkelin Mia, die Schornsteinfegerin ist. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Warum bei dieser Hochzeit in Klingenthal gleich drei Menschen aufgeregt waren
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein bekannter Klingenthaler traut sich: Claus und Petra Dunsch haben sich im Rathaus das Ja-Wort gegeben. Für Oberbürgermeisterin Judith Sandner war die Trauung ihre Premiere als Standesbeamtin.

Es hieße in Klingenthal „Eulen nach Athen tragen“, wenn es um Claus Dunsch geht. Es gibt wohl kaum jemanden in der Stadt, der ihn nicht kennt. Umgekehrt ist es genauso: Er ist ein Klingenthaler durch und durch. „Das ist meine Heimatstadt. Ich bin sozusagen auf dem Markplatz geboren, im Haus Nummer 1“, sagt der 77-Jährige.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
3 min.
Wegweiser nach „Marktneukirchen“ sorgt im Vogtland für Spott: Neues Schild ist bestellt
Nach „Marktneukirchen“ statt nach „Markneukirchen“: Das Schild in Zwota ist Gesprächsthema in der Region.
Ein Fehler auf einem neuen Wegweiser in Zwota sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Der Fehler soll schnellstmöglich behoben werden.
Tino Beyer
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
18.06.2025
3 min.
„Fläzbänksken“ und „Klingenthaler Schnapswurst“: Originelles wechselt die Seiten
Antonius Wiesemann, Bürgermeister von Neuenrade, überreicht einen Gutschein für ein „Fläzbänksken“ an Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner.
Das Jubiläum 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Klingenthal und Neuenrade wurde mit einem Festakt begangen. Neben vielen guten Worten wurden auch besondere Geschenke ausgetauscht.
Eckhard Sommer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel