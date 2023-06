Warum das Brunnenfest von Bad Elster eine würdige Jubiläumsfeier war

In diesem Jahr brummt es kulturell in Bad Elster noch mehr, als man es ohnehin gewohnt ist. Der Grund dafür ist ein schwergewichtiger: Vor 175 Jahren wurde die Stadt in den Rang eines Königlich-Sächsischen Staatsbades erhoben. Equipage, Rhododendronfest waren schon Glanzlichter bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum. Eines kam am Wochenende mit...