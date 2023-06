Fulminantes Festkonzert begeistert in Bad Elster

Denkwürdiger Konzertabend in Bad Elster: Fulminante Musik, Regen, der seitlich ins Naturtheater peitscht, und ein Star-Geiger, der zu Tränen rührt: Das Festkonzert zum 175-jährigen Staatsbad-Jubiläum am Freitagabend hatte alle Zutaten, um bei den Besuchern lange in Erinnerung zu bleiben. Unter dem Motto „Eviva España“ spielten...