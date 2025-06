Warum der Passbildautomat in Schöneck nur Platz wegnimmt

Der Passbildautomat im Einwohnermeldeamt funktioniert nicht. Vor einer Pass-Beantragung ist deshalb der Weg zum Fotografen weiterhin nötig.

Um den Bürgern das Beantragen von Pässen und Personalausweisen zu vereinfachen, soll seit Mai in jedem Einwohnermeldeamt ein Passbild-Automat stehen. Soweit die bundesweite Gesetzgebung. In der Praxis stehen die Automaten auch in den Rathäusern - etwa in Schöneck.