Warum der Stadtrat von Bad Elster eine Klinik-Chefin einlädt

Oberes Vogtland
In einer Arbeitsgruppe für die Kurort-Entwicklungskonzeption von Bad Elster hätte eine Stadträtin gern Dr. Katharina Nebel am Tisch. Es geht um private Immobilien.
Der Stadtrat von Bad Elster lädt die Eigentümerin der Vogtland-Klinik, Dr. Katharina Nebel, ein, Mitglied einer Arbeitsgruppe für die Kurort-Entwicklungsplanung zu werden. Das hat Stadträtin Gabriele Seifert (SPD) zur jüngsten Stadtratssitzung angeregt. Bad Elster will sich erneut um das Prädikat staatlich anerkanntes Mineral- und...
