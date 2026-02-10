MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz.
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz. Bild: Johannes Schmidt
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz.
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Warum der Stadtrat von Bad Elster eine Klinik-Chefin einlädt
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Arbeitsgruppe für die Kurort-Entwicklungskonzeption von Bad Elster hätte eine Stadträtin gern Dr. Katharina Nebel am Tisch. Es geht um private Immobilien.

Der Stadtrat von Bad Elster lädt die Eigentümerin der Vogtland-Klinik, Dr. Katharina Nebel, ein, Mitglied einer Arbeitsgruppe für die Kurort-Entwicklungsplanung zu werden. Das hat Stadträtin Gabriele Seifert (SPD) zur jüngsten Stadtratssitzung angeregt. Bad Elster will sich erneut um das Prädikat staatlich anerkanntes Mineral- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
07.02.2026
2 min.
„Transparent und belastbar“: Stadtrat im Vogtland einig wie selten
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (UB).
Der Stadtrat von Bad Elster hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Warum Stadträte trotz herausfordernder Zahlen viel Lob äußerten.
Tino Beyer
20.01.2026
4 min.
Historisches Gebäude in Bad Elster: Schlusspunkt in Debatte um Fassadengestaltung
Die Alte Post in Bad Elster wurde von Familie Knopp saniert. Diskussionspunkt bei der Fassadengestaltung waren Fensterläden an den Gauben im Dachgeschoss in der Westansicht.
Fensterläden oder nicht? In dieser Frage haben der Bauherr der Alten Post und die Stadtverwaltung Bad Elster lange diskutiert. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen.
Tino Beyer
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel