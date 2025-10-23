Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein VW Caddy ist seit wenigen Wochen in Oelsnitz als Blitzerauto im Einsatz.
Ein VW Caddy ist seit wenigen Wochen in Oelsnitz als Blitzerauto im Einsatz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Warum diese Straße in Oelsnitz für das Blitzerauto tabu ist
Redakteur
Von Ronny Hager
An der engen Wallstraße in der Innenstadt ist Tempo 30 für manche Autofahrer ein Fremdwort. Dennoch müssen sie hier nicht mit einer Strafe rechnen.

Auf der Wallstraße in Oelsnitz wird nach wie vor nicht geblitzt - auch nicht mit dem neuen, von der Stadt in Dienst gestellten Blitzerauto. Das sagte Hauptamtsleiter Hannes Schulz auf Anfrage von „Freie Presse“. Es fehle die geeignete Aufstellfläche für das Fahrzeug, erklärte er. Die Wallstraße, Einbahnstraße in Richtung Markt, gehört...
15.09.2025
4 min.
Neues Blitzerauto in Oelsnitz: Wo es diese Woche erstmals eingesetzt wird
Markus Müller wird mit dem neuen Blitzerauto unterwegs sein.
Vier feste Blitzer sind in Oelsnitz und Umgebung vielen Autofahrern bekannt. Mit einem Blitzerfahrzeug will die Stadtverwaltung jetzt Rasern das Leben zusätzlich schwer machen.
Christian Schubert
11.09.2025
1 min.
Oelsnitz zeigt sein neues Blitzerauto
Tag der offenen Tür ist am Samstag im Oelsnitzer Rathaus.
Die Stadtverwaltung Oelsnitz lädt Einwohner zum Tag der offenen Tür ein. Dabei stehen die Amtsräume und Bediensteten im Fokus, ebenso das Blitzerauto.
Daniela Hommel-Kreißl
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
