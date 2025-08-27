Warum eine Gemeinde im Vogtland gegen den Freistaat Sachsen vor Gericht ziehen will

Oberes Vogtland
Viel weniger Einwohner laut Bevölkerungserhebung Zensus: Die Gemeinde Triebel überlegt, wegen 250.000 Euro weniger Einnahmen in zehn Jahren ein Verwaltungsgerichtsverfahren zu starten. Was das kosten soll.
Die Gemeinde Triebel will wegen verschwundener Einwohner vor Gericht ziehen. Der Gemeinderat hat sich deshalb mit den Modalitäten für ein Verfahren am Verwaltungsgericht beschäftigt.
