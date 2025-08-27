Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gemeinde Triebel überlegt, ein Verwaltungsgerichtsverfahren zu starten.
Die Gemeinde Triebel überlegt, ein Verwaltungsgerichtsverfahren zu starten. Bild: Daniel Karmann/dpa/Archiv
Oberes Vogtland
Warum eine Gemeinde im Vogtland gegen den Freistaat Sachsen vor Gericht ziehen will
Redakteur
Von Ronny Hager
Viel weniger Einwohner laut Bevölkerungserhebung Zensus: Die Gemeinde Triebel überlegt, wegen 250.000 Euro weniger Einnahmen in zehn Jahren ein Verwaltungsgerichtsverfahren zu starten. Was das kosten soll.

Die Gemeinde Triebel will wegen verschwundener Einwohner vor Gericht ziehen. Der Gemeinderat hat sich deshalb mit den Modalitäten für ein Verfahren am Verwaltungsgericht beschäftigt.
