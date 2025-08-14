Warum Sachsens Innenminister am Freitag nach Oelsnitz kommt

Der CDU-Politiker Armin Schuster folgt einer Einladung von Oberbürgermeister Mario Horn (CDU).

Prominenter Besuch zum Feuerwehrjubiläum am Freitag in Oelsnitz: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Abend im Eventcenter Oelsnitz (alter Penny, Untermarxgrüner Straße 21) zu einer Festveranstaltung erwartet. Dabei feiern Feuerwehrleute und viele geladene Gäste ab 19 Uhr die Jahrestage 150 Jahre Freiwillige Feierwehr Oelsnitz...