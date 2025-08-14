Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Freitag in Oelsnitz erwartet.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Freitag in Oelsnitz erwartet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Freitag in Oelsnitz erwartet.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Freitag in Oelsnitz erwartet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Oberes Vogtland
Warum Sachsens Innenminister am Freitag nach Oelsnitz kommt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der CDU-Politiker Armin Schuster folgt einer Einladung von Oberbürgermeister Mario Horn (CDU).

Prominenter Besuch zum Feuerwehrjubiläum am Freitag in Oelsnitz: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) wird am Abend im Eventcenter Oelsnitz (alter Penny, Untermarxgrüner Straße 21) zu einer Festveranstaltung erwartet. Dabei feiern Feuerwehrleute und viele geladene Gäste ab 19 Uhr die Jahrestage 150 Jahre Freiwillige Feierwehr Oelsnitz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.08.2025
3 min.
Sachsen richtet neue "Fahndungsgruppe Grenze" ein
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will den Fahndungsdruck an den Grenzen weiter erhöhen (Archivbild).
Die Sachsen-CDU hatte im Wahlkampf 2024 eine eigene Grenzpolizei nach bayerischem Vorbild versprochen. Mangels Geld kann sie nicht aufgestellt werden. Dennoch soll der Fahndungsdruck steigen.
30.07.2025
1 min.
Was Oelsnitz von seinen Bürgern wissen will
Der Oelsnitzer OB Mario Horn will vor der Einwohnerversammlung neue Wege gehen.
Die Stadt will herausfinden, welche Themen die Einwohner bei einer Versammlung im Herbst gerne diskutieren wollen. Wann die Umfrage starten soll.
Ronny Hager
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
Mehr Artikel