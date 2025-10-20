Warum sich Eichigt gleich doppelt über den Freistaat ärgert

Die Hälfte der Gewässerpauschale gestrichen, bei Ganztagsangeboten in der Schule den Rotstift angesetzt: Das sorgt für Ärger im Gemeinderat.

Die Gemeinde Eichigt spürt den Sparkurs des Landes Sachsen auch bei den Kommunen. Nach den Worten von Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) wurde die Hälfte der Pauschale des Freistaates von Gewässern in Verantwortung der Kommune gestrichen. „Sie ist für zwei Jahre ausgesetzt“, informierte er in der öffentlichen...