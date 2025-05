Warum zwei Baustellen Markneukirchen nichts kosten

Die Stadt lässt an der B 283 Bauarbeiter anrücken: Es geht um einen großen Unfallschaden am Gehweg in Wohlhausen und den kaputten Fußsteig andernorts.

Für mehr Sicherheit an Fußwegen an der B 283 gibt die Stadt Markneukirchen 28.500 Euro aus. Weil dafür mehrere Fördermittel-Töpfe genutzt werden können, muss die Kommune kein Geld aus eigener Tasche beisteuern. Es geht zum einen um den Gehsteig am oberen Ortseingang Wohlhausen. Hier hatte ein Unfall im Dezember 2023 großen Schaden... Für mehr Sicherheit an Fußwegen an der B 283 gibt die Stadt Markneukirchen 28.500 Euro aus. Weil dafür mehrere Fördermittel-Töpfe genutzt werden können, muss die Kommune kein Geld aus eigener Tasche beisteuern. Es geht zum einen um den Gehsteig am oberen Ortseingang Wohlhausen. Hier hatte ein Unfall im Dezember 2023 großen Schaden...