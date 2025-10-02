Was am langen Wochenende im Oberen Vogtland los ist

Oberes Vogtland
Die Vogtland-Philharmonie bringt Beethovens Neunte in Markneukirchens Musikhalle, in Bad Elster spielen Hofer Symphoniker und Chursachsens Bruckners Neunte. Viele Feste stehen im Zeichen des Herbstes.
Antrittskonzert: Der neue Chefdirigent der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach, Florian Ludwig, gibt am 3. Oktober sein Debüt - in der Musikhalle Markneukirchen. Das Orchester führt ab 18 Uhr Beethovens Neunte Sinfonie auf - mit den Singakademien Gera und Chemnitz sowie den Solisten Elena Fink (Sopran), Amira Elmadfa (Alt), Timo Schabel...
