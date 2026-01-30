MENÜ
Der erste Teil beim grundhaften Ausbau der Dorfstraße ist Eichigts größtes Vorhaben 2026.
Der erste Teil beim grundhaften Ausbau der Dorfstraße ist Eichigts größtes Vorhaben 2026.
Oberes Vogtland
Was die Gemeinde Eichigt in diesem Jahr vorhat
Redakteur
Von Ronny Hager
Eine Rückforderung von 196.000 Euro Gewerbesteuer beeinflusst die Pläne in Eichigt. Für vorgesehene Investitionen im jetzt beschlossenen Haushalt braucht es Kredite über eine halbe Million Euro.

Eine Hiobsbotschaft zur Unzeit beschäftigt Eichigt. Die Gemeinde holt gerade Luft für große Investitionen (Fußweg Dorfstraße, Lochbach-Renaturierung, Feuerwehrauto) - da platzt eine schlechte Nachricht in die Beratungen. „Generell sieht es schon mal schlecht aus“, sagt Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) zur...
Mehr Artikel