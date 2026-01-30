Was die Gemeinde Eichigt in diesem Jahr vorhat

Oberes Vogtland
Eine Rückforderung von 196.000 Euro Gewerbesteuer beeinflusst die Pläne in Eichigt. Für vorgesehene Investitionen im jetzt beschlossenen Haushalt braucht es Kredite über eine halbe Million Euro.
Eine Hiobsbotschaft zur Unzeit beschäftigt Eichigt. Die Gemeinde holt gerade Luft für große Investitionen (Fußweg Dorfstraße, Lochbach-Renaturierung, Feuerwehrauto) - da platzt eine schlechte Nachricht in die Beratungen. „Generell sieht es schon mal schlecht aus“, sagt Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.