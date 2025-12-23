Was die „Klangbrücke“ dem oberen Vogtland bringen soll

Ein Geldtopf, aus dem Vereinsprojekte in Klingenthal und Markneukirchen bezuschusst werden können - das klingt verlockend. Wo ist der Haken? Was die Stadtoberhäupter der Musikstädte sagen.

Da stockt manch alteingesessenem Obervogtländer der Atem: eine Brücke zwischen Klingenthal und Markneukirchen! Muss dass denn sein, was bringt's und wo ist der Haken? – Das sind noch die freundlicheren Kommentare, die der vergangenes Jahr ins Laufen gekommenen „Klangbrücke" entgegenwehen. Doch geht es nach den parteilosen...