Der Sporttag „Handball verbindet“ des HV 90 Klingenthal im November wurde über die „Klangbrücke“ gefördert.
Der Sporttag „Handball verbindet“ des HV 90 Klingenthal im November wurde über die „Klangbrücke“ gefördert. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Das Festival Muha live profitiert von der „Klangbrücke“. Seine Festschrift wurde hierüber gefördert.
Das Festival Muha live profitiert von der „Klangbrücke“. Seine Festschrift wurde hierüber gefördert. Bild: Thorald Meisel/Archiv
Steve Reichelt vom Sozialwerk Vogtland leitet die Koordinierungs- und Fachstelle der „Klangbrücke“.
Steve Reichelt vom Sozialwerk Vogtland leitet die Koordinierungs- und Fachstelle der „Klangbrücke“. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Was die „Klangbrücke“ dem oberen Vogtland bringen soll
Redakteur
Von Ronny Hager
Ein Geldtopf, aus dem Vereinsprojekte in Klingenthal und Markneukirchen bezuschusst werden können - das klingt verlockend. Wo ist der Haken? Was die Stadtoberhäupter der Musikstädte sagen.

Da stockt manch alteingesessenem Obervogtländer der Atem: eine Brücke zwischen Klingenthal und Markneukirchen! Muss dass denn sein, was bringt‘s und wo ist der Haken? – Das sind noch die freundlicheren Kommentare, die der vergangenes Jahr ins Laufen gekommenen „Klangbrücke“ entgegenwehen. Doch geht es nach den parteilosen...
