Die Feuerwehr in Adorf musste zu drei Einsätzen ausrücken.
Die Feuerwehr in Adorf musste zu drei Einsätzen ausrücken. Bild: Symbolfoto: haertelpress
Oberes Vogtland
Was es für die Feuerwehr in Adorf zu tun gab
Redakteur
Von Gunter Niehus
Das neue Jahr hat der Adorfer Feuerwehr schon drei Einsätze beschert. Worum es dabei ging.

Die Mitglieder der Feuerwehr Adorf sind in den ersten Januartagen des neuen Jahres zu drei Einsätzen alarmiert worden. Dies teilte Feuerwehr-Mitglied Manfred Hofmann mit. Am Donnerstag, 8. Januar, löste in den Nachmittagsstunden die Brandmeldeanlage im Bundesumweltamt in Bad Elster aus. Noch auf der Fahrt zur Einsatzstelle kam die Meldung:...
