Was es für die Feuerwehr in Adorf zu tun gab

Oberes Vogtland
Das neue Jahr hat der Adorfer Feuerwehr schon drei Einsätze beschert. Worum es dabei ging.
Die Mitglieder der Feuerwehr Adorf sind in den ersten Januartagen des neuen Jahres zu drei Einsätzen alarmiert worden. Dies teilte Feuerwehr-Mitglied Manfred Hofmann mit. Am Donnerstag, 8. Januar, löste in den Nachmittagsstunden die Brandmeldeanlage im Bundesumweltamt in Bad Elster aus. Noch auf der Fahrt zur Einsatzstelle kam die Meldung:...
