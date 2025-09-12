Was in Oelsnitz und Umgebung zum Denkmaltag geboten wird

Auf Schloß Voigtsberg in Oelsnitz erwartet Besucher am Sonntag ein Programm mit vielen Extras. Auch mehrere Dorfkirchen können besichtigt werden.

Getreu dem Motto „Wert-Voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ können sich zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 14. September Besucher auf die Suche nach Zeitzeugen in der vor über 775 Jahren erbauten Kernburg auf Schloß Voigtsberg begeben. Hier öffnen die Museen bereits um 10 Uhr ihre Türen bei ermäßigtem Eintritt. Dabei sind...