MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 4,80 Meter groß ist die Statue von Otto von Bismarck. Sie war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ein Hingucker.
Rund 4,80 Meter groß ist die Statue von Otto von Bismarck. Sie war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ein Hingucker. Bild: Christian Schubert
Rund 4,80 Meter groß ist die Statue von Otto von Bismarck. Sie war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ein Hingucker.
Rund 4,80 Meter groß ist die Statue von Otto von Bismarck. Sie war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ein Hingucker. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Was macht eine riesige Bismarck-Statue bei der Oelsnitzer Schlossweihnacht?
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Statue des einstigen Reichskanzlers Otto von Bismarck zog am Wochenende zur Schlossweihnacht in Oelsnitz die Blicke auf sich. Welchen Bezug es damit zur Stadt gibt.

Eine Statue von Otto von Bismarck war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg ein Hingucker. Der ehemalige Fürst war von 1871 bis 1890 der erste Reichskanzler, trieb die Entstehung des Deutschen Reiches voran mit dem die Epoche es Aufschwungs und der Industrialisierung einherging. Die Schlossweihnacht setzt diese Zeit jedes Jahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
21.12.2025
4 min.
„Grandios, was hier geleistet wurde“: Historische Schlossweihnacht im Vogtland erntet viel Lob
Frank und Jacqueline Ullmann kamen in Kostümen zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg nach Oelsnitz.
Weihnachten wie zur Gründerzeit – darauf haben sich am Wochenende zahlreiche Besucher auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz eingelassen. Wie der etwas andere Weihnachtsmarkt ankam und was Schausteller und Besucher sagten.
Christian Schubert
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
17:30 Uhr
4 min.
Schlossweihnacht in Oelsnitz: Nostalgie und Neues
Die Dampfeisenbahn ist eine der Attraktionen der Historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz.
Der Advent wie in der Gründerzeit auf Schloss Voigtsberg ist alles andere als ein Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinne. Daniel Petri von der Oelsnitzer Kultur GmbH erklärt, was Besucher erwartet.
Ronny Hager
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
Mehr Artikel