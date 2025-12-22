Was macht eine riesige Bismarck-Statue bei der Oelsnitzer Schlossweihnacht?

Oberes Vogtland
Eine Statue des einstigen Reichskanzlers Otto von Bismarck zog am Wochenende zur Schlossweihnacht in Oelsnitz die Blicke auf sich. Welchen Bezug es damit zur Stadt gibt.
Eine Statue von Otto von Bismarck war zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg ein Hingucker. Der ehemalige Fürst war von 1871 bis 1890 der erste Reichskanzler, trieb die Entstehung des Deutschen Reiches voran mit dem die Epoche es Aufschwungs und der Industrialisierung einherging. Die Schlossweihnacht setzt diese Zeit jedes Jahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.