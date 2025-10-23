„Was wird aus Oelsnitz?“ Stadträtin vermisst Kreativität und Visionen

Oberes Vogtland
Schulleiterin und Stadträtin Mandy Günnel hat sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Buchhandlung am Markt starkgemacht. Jetzt äußerte sie sich im Stadtrat.
Wie geht es mit der Buchhandlung am Oelsnitzer Markt weiter? Gibt es vielleicht doch noch eine Chance, sie zu erhalten? Das Thema bewegt die Oelsnitzer. Am Mittwochabend gab es dazu auch erstmals Äußerungen im Oelsnitzer Stadtrat. Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) gab eine kurze Erklärung ab, Mandy Günnel (CDU) sagte anschließend, warum sie...
