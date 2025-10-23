Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mandy Günnel bei der Kinderdemo am Dienstag auf dem Oelsnitzer Markt. Die Grundschulleiterin und Stadträtin setzt sich für den Erhalt des Buchladens ein.
Mandy Günnel bei der Kinderdemo am Dienstag auf dem Oelsnitzer Markt. Die Grundschulleiterin und Stadträtin setzt sich für den Erhalt des Buchladens ein. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Was wird aus Oelsnitz?“ Stadträtin vermisst Kreativität und Visionen
Von Tino Beyer und Ronny Hager
Schulleiterin und Stadträtin Mandy Günnel hat sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Buchhandlung am Markt starkgemacht. Jetzt äußerte sie sich im Stadtrat.

Wie geht es mit der Buchhandlung am Oelsnitzer Markt weiter? Gibt es vielleicht doch noch eine Chance, sie zu erhalten? Das Thema bewegt die Oelsnitzer. Am Mittwochabend gab es dazu auch erstmals Äußerungen im Oelsnitzer Stadtrat. Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) gab eine kurze Erklärung ab, Mandy Günnel (CDU) sagte anschließend, warum sie...
