Wasserschaden in Oelsnitzer Sporthalle: Was im schlimmsten Fall droht

Nach dem Wasserrohrbruch am Pfingstwochenende sind Fachleute in der Halle aktiv. Verantwortliche der Stadt suchen inzwischen nach Alternativen für Schulsport und Vereine.

Die Katastrophennachricht erreicht Birgit Lehniger am frühen Morgen. Um 5 Uhr am Dienstag klingelt bei der Oelsnitzer Sportstättenchefin das Telefon. Wasser in der Dreifelderhalle! Eine Reinigungskraft hat sie verständigt. Kurze Zeit später sieht sie das Unheil mit eigenen Augen: „Im Eingangsbereich der Halle stand das Wasser, auch in der...