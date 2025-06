Wasserschaden in Sporthalle: „Das ist der Super-Gau für Oelsnitz“

Das für Nutzer und Stadt schlechteste Szenario tritt offenbar ein: Der gesamte Sportboden muss raus. Was das für Hallennutzer bedeutet.

Schlechte Nachrichten für Oelsnitz: Der Wasserschaden in der Dreifeldsporthalle ist so gravierend, dass umfassende Bauarbeiten notwendig werden. Darüber hat Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) am Dienstag informiert. „Wir befürchten, dass der gesamte Hallenboden raus muss“, sagte er. „Das ist der Super-Gau für den Oelsnitzer Sport.“...