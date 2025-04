Weckruf eines Touristikers aus dem Vogtland: „Dann sehe ich schwarz“

In Klingenthal sind die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr eingebrochen. Alexander Ziron rüttelt deshalb an der Stadtspitze, wieder mehr in den Tourismus zu investieren.

Es ist herrlicher Wintertag Anfang März. Der Skilift in Mühlleithen läuft noch. Die Piste ist gut in Schuss. Lange haben Wintersportler diesen Zustand herbeigesehnt. Vor allem um den Jahreswechsel herum. Doch an den späten Tagen dieses Winters bleibt der Andrang in Mühlleithen überschaubar. Beinahe symbolhaft hebt Alexander Ziron eine... Es ist herrlicher Wintertag Anfang März. Der Skilift in Mühlleithen läuft noch. Die Piste ist gut in Schuss. Lange haben Wintersportler diesen Zustand herbeigesehnt. Vor allem um den Jahreswechsel herum. Doch an den späten Tagen dieses Winters bleibt der Andrang in Mühlleithen überschaubar. Beinahe symbolhaft hebt Alexander Ziron eine...