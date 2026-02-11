MENÜ
Die Ortsdurchfahrt ist eng und in schlechtem Zustand. Ab 2026 wird sie saniert.
Die Ortsdurchfahrt ist eng und in schlechtem Zustand. Ab 2026 wird sie saniert. Bild: Ronny Hager
Die Ortsdurchfahrt ist eng und in schlechtem Zustand. Ab 2026 wird sie saniert.
Die Ortsdurchfahrt ist eng und in schlechtem Zustand. Ab 2026 wird sie saniert. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Weg frei für größeres Straßenbauvorhaben im Vogtland - ein anderes wird dafür verschoben
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Bis Ende 2027 ist unter abschnittsweiser Vollsperrung der Bau einer maroden Ortsdurchfahrt im Vogtland vorgesehen. Der Landkreis hat notwendige Mittel dafür geblockt - aus einem anderen Vorhaben im Oberen Vogtland.

Der Kreistag des Vogtlandkreises hat in seiner Februar-Sitzung den Weg für ein größeres Straßenbauvorhaben im Oberen Vogtland freigemacht. Demnach beteiligt sich der Landkreis gemeinsam mit der Gemeinde Eichigt, dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland, der Telekom sowie dem Stromnetzbetreiber Mitnetz am Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt...
