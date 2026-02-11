Weg frei für größeres Straßenbauvorhaben im Vogtland - ein anderes wird dafür verschoben

Oberes Vogtland
Bis Ende 2027 ist unter abschnittsweiser Vollsperrung der Bau einer maroden Ortsdurchfahrt im Vogtland vorgesehen. Der Landkreis hat notwendige Mittel dafür geblockt - aus einem anderen Vorhaben im Oberen Vogtland.
Der Kreistag des Vogtlandkreises hat in seiner Februar-Sitzung den Weg für ein größeres Straßenbauvorhaben im Oberen Vogtland freigemacht. Demnach beteiligt sich der Landkreis gemeinsam mit der Gemeinde Eichigt, dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland, der Telekom sowie dem Stromnetzbetreiber Mitnetz am Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt...
