Weihnachtliche Wunderwelt im Vogtland: Familie Eibisch und ihre einzigartige Sammlung

Georg Carsten und Sandra Eibisch zeigen am Sonntag in Zwota eine umfangreiche Sammlung an Nussknackern, Räuchermännern, Engeln, Pyramiden und mehr.

Faszination und Herrlichkeit gepaart mit einer gehörigen Portion Hingabe und Verrücktheit – anders lässt sich nicht umschreiben, was Familie Eibisch in ihrem Depot zur Adventszeit aufgebaut hat und der Öffentlichkeit präsentiert. Nicht zum ersten Mal zeigen Georg Carsten, seine Frau Sandra und Tochter Heidi eine Weihnachtsschau, die im...