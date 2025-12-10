Weihnachtlicher Saitenzauber in Bad Elster

Oberes Vogtland
Für Freitag,12. Dezember, lädt die Chursächsische Philharmonie zum festlichen Symphoniekonzert in das König-Albert-Theater ein. Was das Publikum erwartet.
Ein festliches Symphoniekonzert gestaltet die Chursächsische Philharmonie am Freitag, 12. Dezember, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster. Dabei musizieren die „Chursachsen“ gemeinsam mit den Preisträgerinnen des diesjährigen 60. Internationalen Instrumentalwettbewerbes in Markneukirchen. Das Publikum darf sich so auf ein...
