Weihnachtlicher Saitenzauber in Bad Elster

Für Freitag,12. Dezember, lädt die Chursächsische Philharmonie zum festlichen Symphoniekonzert in das König-Albert-Theater ein. Was das Publikum erwartet.

Ein festliches Symphoniekonzert gestaltet die Chursächsische Philharmonie am Freitag, 12. Dezember, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster. Dabei musizieren die „Chursachsen“ gemeinsam mit den Preisträgerinnen des diesjährigen 60. Internationalen Instrumentalwettbewerbes in Markneukirchen. Das Publikum darf sich so auf ein...