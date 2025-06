Weil sie für Oelsnitz brennt: Diese Frau sorgt für Leben auf dem Markt

„Von Sperken für Sperken“: Silke Böhm belebt mit ihrem Engagement als Quartiersmanagerin in Oelsnitz am Donnerstag die Innenstadt. Ihr neuestes Projekt soll Gemeinschaft und Zukunftsvisionen fördern. Welche Überraschungen dieser Tag bietet.

Silke Böhm hat sich in Oelsnitz auf die Disziplin verlegt, in der sie sich auskennt: Klinkenputzen. Immer wieder. Vom Cine Pub an der Oberen Kirchstraße noch vielen bekannt, trommelt die Sozialarbeiterin für ihre neue Aufgabe als Quartiersmanagerin. Das im April eröffnete DRK-Sozialbüro an der Dr.-Friedrichs-Straße ist Anlaufstelle für...