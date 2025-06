Weil zu wenig Kinder geboren werden: Stadt im Vogtland kippt Kindergartenanbau

Adorf verabschiedet sich von der Idee eines Anbaus an die denkmalgeschützte Kita Zwergenvilla. Grund: Viel weniger Kinder. Am Montag soll ein neuer Grundsatzbeschluss für eine andere Bauvariante her.

Die Stadt Adorf zieht bei einem ihrer größten Bauvorhaben die Reißleine. Sie will sich von der Idee verabschieden, durch einen rückwärtigen Anbau an die Kita Zwergenvilla mehr Platz zu gewinnen. So sieht es ein Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2021 vor. Doch seither hat sich einiges geändert: Ein deutlicher Rückgang der Kinderzahlen bei... Die Stadt Adorf zieht bei einem ihrer größten Bauvorhaben die Reißleine. Sie will sich von der Idee verabschieden, durch einen rückwärtigen Anbau an die Kita Zwergenvilla mehr Platz zu gewinnen. So sieht es ein Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2021 vor. Doch seither hat sich einiges geändert: Ein deutlicher Rückgang der Kinderzahlen bei...