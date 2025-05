Weitere Vollsperrung auf dieser Bundesstraße im Vogtland

Die B 283 wird am Montag in Adorf dichtgemacht. Was der Grund dafür ist.

Baustelle auf der B 283 in Adorf: Am Montag beginnen die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung. Zwischen der Werkszufahrt Naue und der Kreuzung mit der B 92 wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 200 Metern gefräst und neu asphaltiert. Zudem wird die Markierung erneuert. Die Arbeiten sollen binnen zwei Wochen, also voraussichtlich bis zum 23.