Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6322 Euro nimmt Bad Elster Platz 1 unter allen 418 sächsischen Städten und Gemeinden. Wie erklärt die Stadtverwaltung das?
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) bei seiner Rede zum Neujahrsempfang am 13. Januar im Königlichen Kurhaus.
Das Rathaus am Kirchplatz in Bad Elster. Die Verwaltungsspitze hat eine Erklärung, wie es zu Sachsens Spitzenwert von 6322 Euro Verschuldung pro Kopf kommt.
Oberes Vogtland
Welche Rechnung Bad Elster zum Schuldenkönig Sachsens macht
Redakteur
Von Ronny Hager
Eine Zahl lässt im Vogtland aufschrecken: 6322 Euro Schulden pro Kopf - mit diesem Wert ist die Bäderstadt auf Rang 1 bei der Verschuldung im Freistaat. Stimmt das? Und wie ist es zu erklären?

Die Krone setzt sich Bad Elster ganz gern auf. Aber die Art Krönung, die der Stadt kurz vor dem Jahreswechsel widerfuhr, ruft Fragen hervor. „Bad Elster negativer Spitzenreiter mit 6322 Euro Gesamtschulden pro Einwohner“ hieß es in Tageszeitungen und Online-Portalen bei der Vorlage des Schuldenvergleichs aller 419 sächsischen Städte und...
