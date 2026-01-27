Welche Rechnung Bad Elster zum Schuldenkönig Sachsens macht

Eine Zahl lässt im Vogtland aufschrecken: 6322 Euro Schulden pro Kopf - mit diesem Wert ist die Bäderstadt auf Rang 1 bei der Verschuldung im Freistaat. Stimmt das? Und wie ist es zu erklären?

Die Krone setzt sich Bad Elster ganz gern auf. Aber die Art Krönung, die der Stadt kurz vor dem Jahreswechsel widerfuhr, ruft Fragen hervor. „Bad Elster negativer Spitzenreiter mit 6322 Euro Gesamtschulden pro Einwohner“ hieß es in Tageszeitungen und Online-Portalen bei der Vorlage des Schuldenvergleichs aller 419 sächsischen Städte und... Die Krone setzt sich Bad Elster ganz gern auf. Aber die Art Krönung, die der Stadt kurz vor dem Jahreswechsel widerfuhr, ruft Fragen hervor. „Bad Elster negativer Spitzenreiter mit 6322 Euro Gesamtschulden pro Einwohner“ hieß es in Tageszeitungen und Online-Portalen bei der Vorlage des Schuldenvergleichs aller 419 sächsischen Städte und...