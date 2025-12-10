Welcome-Party steigt in Klingenthal: Sie stehen auf der Bühne

Das Weltcup-Fieber steigt: Am Donnerstagabend werden die Teams auf dem Marktplatz empfangen. Wer noch alles auf der Bühne steht.

Es ist angerichtet: Mit der Welcome-Party beginnt am Donnerstagabend das Klingenthaler Weltcup-Wochenende. Ab 18 Uhr steigt die Party am Musikpavillon. Als Moderator steht der Morgenmann von MDR-Sachsen, Silvio Zschage, auf der Bühne, wie Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) verrät. Zschage führt mehrere Interview - unter... Es ist angerichtet: Mit der Welcome-Party beginnt am Donnerstagabend das Klingenthaler Weltcup-Wochenende. Ab 18 Uhr steigt die Party am Musikpavillon. Als Moderator steht der Morgenmann von MDR-Sachsen, Silvio Zschage, auf der Bühne, wie Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) verrät. Zschage führt mehrere Interview - unter...