Weltklasse-Oboist Albrecht Mayer eröffnet Festspiele im Vogtland

Oberes Vogtland
Mit einem glanzvollen Symphoniekonzert sind in Bad Elster die 25. Chursächsischen Festspiele und die Spielzeit 2025/2026 eröffnet worden. Stargast im König-Albert-Theater war der Weltklasse-Oboist Albrecht Mayer.
Es gehört mittlerweile dazu und lohnt das Dabeisein, wenn sich Generalmusikdirektor Florian Merz noch vor Beginn eines Symphoniekonzertes in Bad Elster mit dem Star des Abends trifft und sie gemeinsam plaudern. Wie am Freitag mit dem Weltklasse-Oboisten Albrecht Mayer. Ihn lernte man so jenseits des Instruments von einer anderen, höchst...
