Oboist Albrecht Mayer war der gefeierte Solist des Abends. Bild: Eckhard Sommer
Oboist Albrecht Mayer war der gefeierte Solist des Abends. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Weltklasse-Oboist Albrecht Mayer eröffnet Festspiele im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem glanzvollen Symphoniekonzert sind in Bad Elster die 25. Chursächsischen Festspiele und die Spielzeit 2025/2026 eröffnet worden. Stargast im König-Albert-Theater war der Weltklasse-Oboist Albrecht Mayer.

Es gehört mittlerweile dazu und lohnt das Dabeisein, wenn sich Generalmusikdirektor Florian Merz noch vor Beginn eines Symphoniekonzertes in Bad Elster mit dem Star des Abends trifft und sie gemeinsam plaudern. Wie am Freitag mit dem Weltklasse-Oboisten Albrecht Mayer. Ihn lernte man so jenseits des Instruments von einer anderen, höchst...
