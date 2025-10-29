Wer dieses Jahr die Eichigter Bürgerpreise erhält

Zwei Initiativen aus Hundsgrün und Ebersbach, die zuletzt für viel Aufsehen sorgten, werden demnächst ausgezeichnet.

Die Bürgerpreise in der Gemeinde Eichigt gehen dieses Jahr an die Arbeitsgemeinschaft Spielplatzbau Hundsgrün und den Motorsportverein Ebersbach. Das gab Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) bekannt. Die Ebersbacher organisieren das Stoppelfeldrennen im September, das als Event von Jahr zu Jahr wächst. Das geschehe in...