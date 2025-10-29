Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Publikumsmagnet: Das Stoppelfeldrennen in Ebersbach.
Publikumsmagnet: Das Stoppelfeldrennen in Ebersbach. Bild: Thomas Gräf/Archiv
Publikumsmagnet: Das Stoppelfeldrennen in Ebersbach.
Publikumsmagnet: Das Stoppelfeldrennen in Ebersbach. Bild: Thomas Gräf/Archiv
Oberes Vogtland
Wer dieses Jahr die Eichigter Bürgerpreise erhält
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Initiativen aus Hundsgrün und Ebersbach, die zuletzt für viel Aufsehen sorgten, werden demnächst ausgezeichnet.

Die Bürgerpreise in der Gemeinde Eichigt gehen dieses Jahr an die Arbeitsgemeinschaft Spielplatzbau Hundsgrün und den Motorsportverein Ebersbach. Das gab Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) bekannt. Die Ebersbacher organisieren das Stoppelfeldrennen im September, das als Event von Jahr zu Jahr wächst. Das geschehe in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19.10.2025
1 min.
Bau: Kreisstraße im Oberen Vogtland gesperrt
Zur Baustelle wird vom 21. bis 29. Oktober die Kreisstraße Eichigt–Hundsgrün.
Zwischen Eichigt und Hundsgrün wird ab 21. Oktober die Straße instandgesetzt. Wie lange es dauert, was es kostet und wie die Umleitung verläuft.
Ronny Hager
29.09.2025
4 min.
Zusammen angepackt: Zwei Dörfer im Vogtland weihen neue Spielplätze ein
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln.
Pabstleithen und Hundsgrün hatten am Wochenende Grund zum Feiern: Neue Spielplätze wurden in Betrieb genommen. Weil die Gemeinde keine Zuschüsse dafür erhalten hat, krempelten die Einwohner auch selbst die Ärmel hoch.
Christian Schubert, Eckhard Sommer
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel