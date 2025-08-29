Wertstoffhöfe im Vogtland schließen am 5. September früher

Oberes Vogtland
Als Grund wird eine Betriebsversammlung genannt. Worauf Verbraucher achten müssen.
Aufgrund einer für den 5. September 2025 angesetzten Betriebsversammlung müssen sich Kundinnen und Kunden aller kommunalen Wertstoffhöfe im Vogtlandkreis auf kurzzeitig abweichende Öffnungszeiten einstellen. Das teilt die Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (KEV) in einer Presseinformation mit. Demnach werden die Standorte Falkenstein, Oelsnitz,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.