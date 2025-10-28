Wichtige Straße im Vogtland: Baubeginn lässt auf sich warten

Oberes Vogtland
Für die Verbindung von Posseck über Tiefenbrunn Richtung Bergen gibt es Änderungen, die das Verfahren verzögern. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr nennt keinerlei Termine mehr.
Würden kühne Gedanken im Vogtland Wirklichkeit, wäre die Staatsstraße 309 als wichtige Querverbindung zwischen B 92 und A 93 seit 2009 fertig. Doch die Zeitpläne sind längst Makulatur: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nennt keine Termine mehr. „Eine belastbare Aussage zum möglichen Baubeginn ist derzeit nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.