Wollen enger zusammenarbeiten: Jannis Buschtöns vom Hofgut Eichigt, Andreas Hubmann von Lebensgarten Adorf und Christopher Rubin von der Rubinmühle Oberlosa (von links). Bild: Ellen Liebner
Wollen enger zusammenarbeiten: Jannis Buschtöns vom Hofgut Eichigt, Andreas Hubmann von Lebensgarten Adorf und Christopher Rubin von der Rubinmühle Oberlosa (von links). Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Wie das Vogtland zum Bio-Land werden soll
Redakteur
Von Tino Beyer
Vom Haferfeld zur Müslischale: Ein neues Projekt bringt Unternehmen der Biobranche im Vogtland zusammen. Welche Ziele zum Auftakt formuliert wurden.

Diese Kette ist beispielhaft: Hafer wächst auf den Feldern des Hofguts Eichigt. Verarbeitet wird dieser in der Rubinmühle in Oberlosa. Die Flocken kommen bei Lebensgarten in Adorf ins Müsli - und damit zum Verbraucher. Dieses Zusammenspiel von drei Unternehmen im Vogtland gilt als Musterbeispiel regionaler Zusammenarbeit. Alle drei wirtschaften...
