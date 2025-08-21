Wie das Vogtland zum Bio-Land werden soll

Oberes Vogtland
Vom Haferfeld zur Müslischale: Ein neues Projekt bringt Unternehmen der Biobranche im Vogtland zusammen. Welche Ziele zum Auftakt formuliert wurden.
Diese Kette ist beispielhaft: Hafer wächst auf den Feldern des Hofguts Eichigt. Verarbeitet wird dieser in der Rubinmühle in Oberlosa. Die Flocken kommen bei Lebensgarten in Adorf ins Müsli - und damit zum Verbraucher. Dieses Zusammenspiel von drei Unternehmen im Vogtland gilt als Musterbeispiel regionaler Zusammenarbeit. Alle drei wirtschaften...
