Wie der Staat DDR im Vogtland Leben zerstörte

Oberes Vogtland
Mit sehr großer Resonanz ist in Pabstleithen das Gedenkorte-Projekt mit Erinnerungstafeln an Zwangsumsiedlungen gestartet. Der Bericht eines Zeitzeugen beeindruckte die Zuhörer besonders.
Mit fester Stimme spricht Karl-Heinz Korndörfer über die Ereignisse, die das Leben seiner Familie im Vogtland für immer veränderten. Es war die Zwangsumsiedlung vor mehr als 50 Jahren. Dafür wurden in Pabstleithen Erinnerungstafeln enthüllt. Für viele sind das Erzählungen aus ferner Zeit, für Korndörfer Schmerzen, die nicht vergehen....
