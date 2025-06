Wie eine Spaß-Auktion bei einer Hochzeit im Vogtland für Glücksgefühle sorgt

In Magwitz erreicht die Strumpfbandversteigerung bei einer Hochzeit ungeahnte Höhen. Das Brautpaar beschließt, die hohe Summe ans Kinderheim in Erlbach zu spenden. Durch weitere Spenden kamen am Ende mehr als 2400 Euro zusammen.

Das „Strumpfband versteigern" ist ein Brauch bei Hochzeiten. Der Erlös kommt dabei stets dem Brautpaar zugute. Es ist ein beliebter Teil der Hochzeitsfeier, der sowohl den Gästen als auch dem Brautpaar Spaß macht. So neulich auch bei einer Hochzeit in Magwitz. Dort ist die Versteigerung jedoch etwas aus dem Ruder gelaufen - im positiven...