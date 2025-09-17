Wie findige Vogtländer ihren eigenen Schwarzbeerlikör auf den Markt brachten

Zur Körbe in Zwota war erstmals ein Schwarzbeerlikör mit dem Namen „Zwosch!“ erhältlich. Die Resonanz darauf war so groß, dass für Nachschub gesorgt wurde. Hinter dem Hochprozentigem steckt zudem eine Geschichte.

Wer es nicht glauben mag, dass ein Berg spricht, der sollte René Goram fragen. Denn der Walfisch-Wirt hat diese Erfahrung gemacht.