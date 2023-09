Wie geht es mit den Elsterschanzen weiter?

Eigentlich sollte die Anlage in diesem Jahr wiedergeweiht werden. Warum daraus nichts wird.

Wie weiter auf der Baustelle der Elsterschanzen in Bad Elster? Nach dem Wasserschaden am Hang infolge eines Starkregens im Frühsommer bestehen weiter Probleme. Das sagte Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (UB) auf Anfrage. Es trete noch immer Wasser aus dem Hang aus, der Bereich sei nicht zur Ruhe gekommen, so Schlott. Dies überrasche, habe...