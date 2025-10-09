Wie Klingenthals Grundschüler mehr Skilaufen sollen

Die Wintersport-DNA von Klingenthal zu erhalten, ist zunehmend eine Herausforderung. Verantwortliche der Sigmund-Jähn-Grundschule legen dafür eine Idee auf den Tisch.

Vorstoß für mehr Wintersport an der Klingenthaler Sigmund-Jähn-Grundschule: Weil im Umfeld der Schule auf dem Klingenthaler Amtsberg mangels Schnee das Skilaufen kaum noch möglich ist, sollen die Mädchen und Jungen zum Skilaufen ins Skistadion nach Mühlleithen gebracht werden. Diese Idee unterbreitete Elternratsvorsitzender Christian Meinel...