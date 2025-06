Wie laufen die Grenzkontrollen im Vogtland?

Marc Brötzmann, Leiter der Bundespolizeiinspektion Klingenthal, hat im Klingenthaler Stadtrat die aktuelle Situation eingeschätzt.

Wie laufen die Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien im Vogtland? Diese Frage beschäftigt viele Vogtländer. Marc Brötzmann, Leiter der Bundespolizei in Klingenthal, hat sich dazu jetzt im Klingenthaler Stadtrat geäußert. Demnach müssen insbesondere Tanktouristen und Grenzpendler nicht damit rechnen, an der Grenze länger...